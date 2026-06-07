CUTIE STREETが6月5日（金）に韓国国内にて放送された音楽番組[.『MUSIC BANK』(KBS)に出演、「프리큐큐」（「ぷりきゅきゅ 韓国語 ver.）を歌唱。さらに、6月6日（土）「프리큐큐」（「ぷりきゅきゅ 韓国語 ver.）の音源を配信リリース、同日20時にミュージックビデオを公開した。3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演した際のパフォーマンス動画がわずか3日間