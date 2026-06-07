◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手が１軍に初昇格した。ファーム・リーグでは４６試合に出場し、打率２割４分７厘、１本塁打、２０打点をマーク。「状態は上がってきて、それをいかに１軍の場で出せるか」と闘志を燃やした。開幕から２軍ではなかなか状態が上がらず「足の上げ方から打ちにいくまで一回見直して再スタートした」と修正。故障で