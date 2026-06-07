「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が愛車ポルシェ・カイエンの豪華ショットを公開した。 【写真】美しい光沢を放つカイエンエンブレムがカッコイイ！ 与沢氏は5日に更新したインスタグラムで、「去年7月15日に納車されたポルシェ『カイエンS―Eハイブリッド』(約3600万円)をポルシェセンターに出してきた。スポーツエキゾースト(爆音マフラー)、ルーフスポイラӦ