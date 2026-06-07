フリーアナウンサーの柗井（まつい）綾乃が4日、自身のインスタグラムで異国の温泉を楽しむ姿を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】景色も最高効能も気になるマチュピチュ温泉絶景に映えるタマゴ肌 4月6日の投稿で「世界一周撮影旅、いってきます夫と2人旅です!!」と記し、柗井アナはシンガポールを皮切りにナミビアへ。その後はアフリカ大陸から欧州へと渡り、5月末にはアメリカ大陸