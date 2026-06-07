6月9日は「ロックの日」約8割が無施錠による被害 毎年6月9日は語呂合わせで「ロックの日」です。香川県警は、自転車の盗難や住宅への侵入窃盗が「無施錠」の状態で発生していることが多いとして、”ロック”の徹底を呼び掛けています。 香川県警によりますと、2025年の自転車盗の認知件数は986件で、このうち約8割が鍵がかかっていない状態で被害にあったということです。 被害者の約7割が10代～20代で特に高校