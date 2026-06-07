町田が新ユニを発表FC町田ゼルビアは6月6日、2026-27シーズンのユニフォームデザインおよびコンセプトムービーを発表した。オフィシャルキットパートナーとして引き続きアディダス ジャパン株式会社がサポートし、共に歩みを進めていく。ファンからは「ウルトラマンっぽい」と反響を呼んでいる。フィールドプレーヤーの1stユニフォームは「町田の鼓動」をテーマに掲げ、胸元から生まれた光の鼓動がホログラムのように広がり新