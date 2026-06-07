北中米ワールドカップの決戦地メキシコのグアダラハラで初のトレーニングに臨むサッカー韓国代表チームの洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「今後3日が重要で、戦術完成度を高めたい」と話した。洪監督は6日、ベースキャンプ地チバス・ベルデ・バジェでのトレーニングを控え、「きのう（米国事前キャンプ地の）ソルトレイクシティから来てきょうが初めてのトレーニングだが、オープントレーニングの趣旨に合わせ現地の方たちと疎通し