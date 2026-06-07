呉世勲（オ・セフン）ソウル市長が6月3日の地方選挙で発生した投票用紙不足問題をめぐり「どんな弁解でも正当化できない重大な参政権侵害であり憲政蹂躪（じゅうりん）」と批判した。呉市長は6日に全国の投票所50カ所で発生が確認された投票用紙不足と関連した談話文を出し、「ソウル市長として管内で市民の大切な主権がこのように無力に侵害されたことに深刻な遺憾を示す」として徹底した真相調査を要求した。呉市長は「投票用紙