お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。コンビ仲を問われた。「M-1グランプリ2002」王者だが、漫才は「ここ数年全然やってない」と岡田。「やる機会がないかな。というか、漫才は相方がすべてジャッジすることなんでね。相方が言うたらしますし…」と静かに語ると、濱家から「あんまり聞いたらあかんことですか？」と気遣われた。「いや