タレントの指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。「やめてほしいこと」について語った。若槻千夏から「後で話したいことがありますって言ってたのは何？」と話題を振られた指原。「やめてほしいことがあって…」と語りだした。「最近気づいたんですけど、映画の感想とか言われるとそればっかり気になっちゃう」と前置き。「この間『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を