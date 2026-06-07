陸上自衛隊による国内最大規模の実弾射撃演習が静岡県の東富士演習場で行われています。「富士総合火力演習」には戦車や装甲車など約50両、りゅう弾砲など火砲約50門などが参加し、70トン近い弾薬が使用されます。離島に敵が侵攻した想定で行われていて、防御から攻勢に転じる場面では、配備されたばかりの「25式高速滑空弾」の発射機が初めて公開されました。また、無人機が活用される現代戦を反映するとともに、隊員が装着したカ