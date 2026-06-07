NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。オリックスは宮國凌空投手を1軍登録し、田嶋大樹投手の登録を抹消しました。プロ3年目、20歳の宮國投手は2023年に育成3位でオリックスに入団。5月8日の日本ハム戦でプロ初登板初先発を果たすと、3回2失点で自身に勝ち負けはつかず。翌日に抹消となりました。直近では5月30日ファームの日本ハム戦で7回8奪三振1失点の力投。この日は広島戦に先発登板します。田嶋投手は前日6日の広島戦で先発出