『負けず嫌いな犬』ってどんな性格？ 「負けず嫌い」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか。もしかすると、「攻撃的」や「わがまま」、「扱いづらい」というネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。 しかし実際は、自己主張が強いだけだったり、感情表現が豊かだったり、飼い主への思いが強いワンコもいるでしょう。特に、飼い主との関係を大切にする犬ほど「自分を見てほしい」気持ちが強まるもので