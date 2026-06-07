女子ゴルフ全米女子オープン2日目が現地時間のきのう（5日）行われ、岡山出身の選手らが活躍しています。 首位と2打差の3位タイでスタートした渋野日向子選手。終盤の8番アプローチを寄せきれずピンチをむかえますがミラクルパーセーブ。 2日目はイーブンパーでトータル3アンダー。首位と1打差の3位タイでした。 （渋野日向子選手）「（岡山を）沸かせられるように桑木