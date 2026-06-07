ハンセン病回復者の作家の半生から差別偏見の根深さを見つめ直すイベントがきのう（5日）行われました。 【写真を見る】「詩人永瀬清子とハンセン病文学の読書室」開設から1年【岡山】 ハンセン病問題について関心を高めてもらおうと、昨年、表町商店街に開館した読書室です。ハンセン病から回復した自身の体験などを執筆する作家・伊波敏男（いは・としお）さんの半生をまとめたドキュメンタリーの上映と解説が行われまし