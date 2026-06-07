セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央が、今夏の退団希望をクラブ上層部に伝えたようだ。6日、スコットランド紙『ヘラルド』が報じた。現在28歳の旗手は、川崎フロンターレの黄金期メンバーとして活躍し、2022年1月にセルティックへ完全移籍。これまで公式戦通算189試合の出場で33得点を記録しており、リーグ5連覇やカップ戦優勝2回とリーグカップ優勝2回などに貢献した。しかし、今シーズン終盤に出場時間が減少した旗