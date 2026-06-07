イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、FIFAワールドカップ2026に向けて良い調整ができていることを明かした。6日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。イングランド代表は6日に行われた国際親善試合でニュージーランド代表と対戦。前後半でメンバー全員を入れ替えたなか、45＋3分のケインのヘディング弾が決勝点となり、1−0で勝利を収めた。試合後、ケインはイギリスのテレビ局『ITV』