タレントの辻希美が6日に自身のアメブロを更新。多忙だった前日の様子を振り返り、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝かしつけに苦労したことを明かした。この日、辻は「コストコ行ってきたょ」と会員制倉庫型スーパー『コストコ』を訪れたことを報告し、店内での夢空ちゃんの写真を複数枚公開した。続けて、購入した商品について「沢山買ってドタバタ小分けにして保存して」と説明。一方で、前日の夜については「夢がなっかなか寝て