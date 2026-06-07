オーストラリア代表は現地６月６日、国際親善マッチでスイス代表と対戦。１−１で引き分けた。14分に先制を許した後、56分に同点ゴールを決めたのがテテ・イェンギだ。町田の25歳FWにとっては、この試合が代表デビュー戦で、さっそく目に見える結果を残した。敵陣左サイドでロングボールに抜け出したコナー・メトカーフが折り返すと、ゴール前に走り込んでいたイェンギが右足で押し込んだ。試合後のフラッシュインタビュー