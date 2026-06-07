FWリオ・ングモハ（リヴァプール）がイングランド代表デビューを果たした。イングランド代表は6日、FIFAワールドカップ2026前の国際親善試合でニュージーランド代表と対戦。45＋3分にハリー・ケインのヘディング弾が決勝点となり、1−0で勝利を収めた。26名のW杯メンバーには選出されていないングモハだが、準備キャンプに参加する4名の追加メンバーの1人としてイングランド代表に参加しており、ニュージーランド代表戦では1