W杯開幕が間近に迫る中、イラン代表の扱いを巡る混乱が続いている(C)Getty Images果たして、公平な条件での大会参加は叶うのか。来る6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に挑むイラン代表に激震が走っている。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る明らかになったのは、ホスト国であるアメリカからの厳しい取り締まりだ。現地時間6月5日、英公共放送『BBC』を含む複数