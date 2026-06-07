中島健人さんは、華やかな存在感や自然な演技で、多くの作品で存在感を示してきました。作品の世界観に溶け込みながら、ハマり役として記憶に残るキャラクターも少なくありません。All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキ