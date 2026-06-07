◇プロ野球セ・パ交流戦阪神ー楽天(7日、甲子園球場)阪神の本拠地・甲子園球場で行われる予定だった楽天との3戦目が雨天中止となりました。阪神にとってこれが今週2度目の中止。2日に行われる予定だった西武との初戦が、台風接近の影響で中止となっていました。なお、この西武戦の振替日程は、6月16日(火)午後6時プレーボールと発表されています。