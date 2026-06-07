NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。ヤクルトは飯田琉斗投手を1軍登録し、高梨裕稔投手を登録抹消しました。プロ初の1軍昇格となった飯田投手は、ENEOSから25年ドラフト7位で入団した26歳のルーキー右腕。ファームではここまで12試合にリリーフ登板し0勝1敗2セーブ、防御率2.92です。直近では5月31日ハヤテ戦で2点リードの9回に登板し、安打を許さず打者3人でセーブを挙げています。一方、登録抹消の高梨投手は今季10試合に先発