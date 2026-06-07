「阪神（降雨中止）楽天」（７日、甲子園球場）降雨のため午後０時１０分に中止が発表された。これで８日の予備日にゲームが組み込まれることになり、交流戦終盤に７連戦となることが確定した。厳しい戦いとなっている交流戦。８日の予備日に楽天戦が組み込まれることに、７連戦となることが決まった。みずほペイペイドームで予定されていたソフトバンク戦は移動ゲームに。さらに１２日からのオリックス３連戦も移動日なしと