気象庁は7日午前11時に「関東甲信地方と東海地方が梅雨入りしたと見らる」と発表しました。 ＜画像を見る＞関東甲信・東海地方各地の16日先までの天気 関東甲信地方と東海地方では、前線や湿った空気の影響などで曇りや雨となっています。向こう1週間も、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。 ▼関東甲信地方 各地の16日先までの予想水戸・宇都宮・前橋・熊谷・東京・千葉・横浜・長野・甲府▼東海地