AKB48の長友彩海さんが、自身の1st写真集『予定外の瞳』発売記念イベントを行いました。 【写真を見る】【 AKB48・長友彩海 】チャームポイントは「くびれ」念願の写真集発売「全ページお気に入り」今年でグループ加入10周年を迎える長友さん。写真集発売について?ファンのみなさんにも「（写真集）いつ出すの？」とか「見たいな〜」と言われていた。10周年を迎えるにあたって、ファンのみんなに恩返しができたらと思っ