◇明治安田J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦福島―琉球（2026年6月7日とうスタ）J3福島は7日、明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦で琉球と対戦する。FW三浦知良（59）が先発メンバー入りを果たした。スタメン出場は今季4度目。今季福島に加入し5年ぶりにJリーグ復帰を果たしたカズは、レギュラーシーズンに当たる地域リーグラウンド18試合のうち、5試合に出場して無得点。3試合に先発