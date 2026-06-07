三田寛子（60）が7日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助（30）の妻能條愛未（31）を頼もしく思っていることを投稿した。三田は「お嫁さんというよりも娘ができたみたいで駅で待ち合わせてスーパーで買い物して台所にたちみんなで夕飯を囲みました」と投稿した。また「私は朝から風邪の症状がでたので今日は劇場へお嫁さん1人でごあいさつに行ってくれることとなりましたのみ込みが早くしっかりしていてすでに頼も