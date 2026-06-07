Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。「6／21(日)北海道札幌市で開催される、HOKKAIDO NORTH FIGHT 2026(ラウンドガール出演)まであと2週間。。。！」とつづり、札幌で開催されるボクシングイベントでラウンドガールを務めることを報告。淡い緑色のランジェリー姿でピースサインを送る自撮り動画をアップした。また、別の投稿では「7／11(土)開催、1st写