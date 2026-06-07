観れば誰もがワクワクするファンタジー・アクション冒険大作『マスターズ・オブ・ユニバース』が大ヒット上映中だ。主人公ヒーマンことアダムの幼馴染にして、彼を見たこともない大冒険に誘う戦士ティーラ役を演じるのは、大人気ドラマ「リバーデイル」で注目されたカミラ・メンデス。Instagramでは2,254万人以上のフォロワーを持つブレイク女優だ。 THE RIVERでは、ティラー役