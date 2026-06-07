マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）におけるアントマン／スコット・ラングの現在地が、少しだけ見えてきた。『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』（2023）以降、その先行きがはっきりとは示されていなかったスコットだが、どうやら『アベンジャーズ／ドゥームズデイ（原題）』では、新世代のヒーローたちと向き合う立場になるようだ。 米のポール・ラッド特集にて、マ&#