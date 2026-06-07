８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが５日に韓国国内で放送された音楽番組「ＭＵＳＩＣＢＡＮＫ」（ＫＢＳ）に出演し「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンを歌唱。さらに、６日に「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンの音源を配信リリースし、ミュージックビデオを公開した。３月に韓国の人気音楽番組「ＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」（Ｍｎｅｔ）に出演した際の「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンのパ