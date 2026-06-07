■｢日本は夢の国｣外国人が買い漁るワケ6月に入り、梅雨の足音が近づく季節となりました。雨を避けて家の中で過ごす時間が増えるこの時期、マイホームの取得や実家の相続など、将来の「住まい」についてじっくり検討し始める現役世代の方も多いのではないでしょうか。東京の新築マンションが1億円を超えるなど不動産価格が高騰する現代、予算内で理想の家を持つことは容易ではありません。本稿では、プレジデントオンラインで多くの