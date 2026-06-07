ＮＰＢは７日、６日の楽天戦（甲子園）で退場処分となった阪神・森下翔太外野手（２５）の処分について発表した。５回二死一塁から１球目と３球目のストライク判定に対して不服そうな態度を示し、カウント１―２からの４球目を空振り三振。その後ダッグアウトに引き上げる最中に眞鍋球審と口論となり、最後は退場を宣言されていた。試合後、森下は「何も言えることはありません」と言葉少なに球場を後にし、この日は楽天戦に