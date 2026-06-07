名古屋地方気象台は7日、「東海地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。去年より21日遅い梅雨入りです。7日の東海地方は低気圧や前線の影響で曇りや雨となっていて、名古屋地方気象台は「東海地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。今年の梅雨入りは平年より1日遅く、去年と比べ21日遅いということです。気象庁によりますと、三重県では8日明け方にかけて大気の状態が不安定となり、警報級の大雨となる可