【モデルプレス＝2026/06/07】歌手でタレントの中川翔子が6月6日、自身のInstagramを更新。夕食の食卓を公開した。【写真】41歳双子出産タレント「華やかな食卓」鶏胸のマヨ焼き・グリル野菜など手料理5品◆中川翔子、夕食公開中川は「最近は晩御飯こさえがストレス発散にもなり楽しい」とコメントし、写真を投稿。「鶏胸肉甘酢マヨ焼き BRUNOのレンジメートでグリル野菜 納豆 卵とほうれん草味噌汁 しらすおろし」と献立を記し、