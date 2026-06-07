ガールズグループJEWELRY（ジュエリー）出身の歌手ソ・イニョンが再婚する。6月7日、ソ・イニョンの所属事務所の関係者は、『スポーツソウル』に「チェ・ジフン代表と熱愛中であり、今年下半期に結婚予定だ」と明かした。【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョンソ・イニョンの結婚相手は、コンテンツクリエイティブ企業NPのチェ・ジフン代表だ。1978年生まれのチェ代表は、ソ・イニョンより6歳年上である。2人は知人の