【モデルプレス＝2026/06/07】モデルのすみれが6月6日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露した。【写真】石田純一の美人娘「綺麗すぎて見惚れる」新ヘア＆美ウエスト披露◆すみれ、ヘアカット姿公開すみれは、髪を切る絵文字を添えて写真を投稿。これまでのストレートロングヘアから、顔周りに動きを付けたレイヤーカットに、ゆるやかなウェーブを合わせた新ヘアスタイルを披露した。手編み風のホルターネックのショ