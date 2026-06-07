「前向きな男性」というと聞こえはいいですが、極端なプラス思考が原因で女性に嫌がられているとしたら、残念な話です。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者からの意見を参考に、「ポジティブすぎる男性にイラッとさせられる瞬間」をまとめてご紹介します。【１】嫌われていることにまったく気づいてくれないとき「別れ話の最中に、『この人はわたしに嫌われていることに気づいていない』と悟って愕然」（２０代女性）というよ