◆競泳▽日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）男子５０メートル背泳ぎ予選が行われ、日本記録保持者の古賀淳也（スウィンＳＳ）が２５秒５６の全体６位で午後の決勝に進んだ。２４年３月のパリ五輪選考会後に引退したが、昨年８月に現役復帰。日本選手権で決勝に進むのは２３年以来、３大会ぶりとなり「久しぶりに決勝で泳げるので、そこをクリアできて良かった」とうなずいた。２８年ロス五輪で同種目が