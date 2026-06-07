◆国際親善試合ブラジル２―１エジプト（６日、米・クリーブランド）ブラジル代表は６日、６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯前最後の強化試合を行い、２―１で勝利。本大会へ弾みをつけた。カルロ・アンチェロッティ監督（６６）は、「６０分まではとても良かった。しかし、最後の３０分間、試合のコントロールを失ったのが反省点」としながらも、「１次リーグ初戦の）モロッコ戦へ向けて準備はできている」と自信