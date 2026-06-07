◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（７日・甲子園）阪神戦が雨の影響で中止になった。同戦は楽天が藤井、阪神は才木が先発する予定だった。代替試合は８日に甲子園で午後６時開始で行われる予定。中止に伴い１４日の広島戦（楽天モバイル最強パーク）まで７連戦となる。現在、チームは交流戦で２勝９敗。３連敗中と苦しんでいる。