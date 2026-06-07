ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が７日、都内で１０年ぶりの写真集「知英写真集ＳｔｉｌｌＭｅ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。「色々な自分を見せられることがうれしい。自分の中の変化がたくさんあった１０年間。改めて色々なことを考える時間になった」と喜んだ。水着での撮影にも初挑戦。体を絞って臨み「恥ずかしいけど、周りのスタッフさんが『きれいだよ』と言ってくれて、勇気を出してポージングし