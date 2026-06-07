◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）中日・大野雄大投手、勝野昌慶投手、尾田剛樹外野手の出場選手登録が抹消された。大野は６日の西武戦（バンテリンドーム）が、６回３安打４失点で敗戦。自身２連敗を喫した。また、勝野も同戦で７回に登板し、２／３を２安打１失点。２死満塁のピンチで途中降板していた。これで、自身は２試合連続失点となり、２日に１軍復帰したばかりの右腕が、５日