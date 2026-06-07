伊那市では6日、さまざまなグルメなどが楽しめるイベントが開かれました。伊那市のかんてんぱぱガーデンで開かれたイベント「かんてんぱぱ祭」は、伊那食品工業が地域の住民に日ごろの感謝を伝えようと開いているものです。今年で21回目の開催で、会社で養殖しているイワナの塩焼きなどを販売。ところてんをふるまうブースはいろいろな味で食べることができ特に盛況でした。この他、箸1本でところてんを食べる早食い大