10日に大井競馬11Rで行われる3歳ダート3冠の2戦目「第72回東京ダービー」（Jpn1、2000メートル、20時5分発走予定）の枠順が7日、以下の通り確定した。1冠目の羽田盃（4月29日、大井1800メートル）を制したフィンガー（牡＝田中博、父ガンランナー）は6枠12番となった。1枠1番サンラザール57矢野貴1枠2番モコパンチ57秋元耕2枠3番シーテープ57本田重2枠4番ロックターミガン57西村淳3枠5番リアラ