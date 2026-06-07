『スーパーメロンショートケーキ』をはじめとしたホテルニューオータニ大阪の人気スイーツと、リラックマの限定メニューを一緒に楽しめるビュッフェが、ホテルニューオータニ大阪で開催されています。『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー&#