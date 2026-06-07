◇出場選手登録【ソフトバンク】中村稔弥投手【オリックス】宮国凌空投手【DeNA】小田康一郎内野手【中日】涌井秀章投手、サノー内野手【ヤクルト】飯田琉斗投手◇同抹消【ソフトバンク】大関友久投手【日本ハム】山崎福也投手【オリックス】田嶋大樹投手【DeNA】庄司陽斗投手【中日】大野雄大投手、勝野昌慶投手、尾田剛樹外野手【ヤクルト】高梨裕稔投手