ウクライナのゼレンスキー大統領は6日、SNSでロシア第二の都市・サンクトペテルブルクにある軍の基地を無人機で攻撃したと明らかにしました。前日にプーチン大統領が、侵攻を継続させる考えを示したことへの「制裁」だとしています。ゼレンスキー氏は6日、SNSへの投稿で、サンクトペテルブルクにあるロシア海軍の基地や武器庫を無人機で攻撃したと明らかにしました。これとは別に、ロシア南部にある石油貯蔵施設も無人機で攻撃した